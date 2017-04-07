Россия признала Западный Иерусалим столицей Израиля

Москва рассматривает Западный Иерусалим в качестве столицы Израиля, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России, посвященном палестино-израильскому урегулированию. «Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», - говорится в заявлении.

МИД глубоко обеспокоен положением дел в палестино-израильском урегулировании, поскольку в отсутствии политических переговоров «обстановка на местах неуклонно деградирует», следует из сообщения. Россия полагает, что «вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы», - говорится в сообщении МИД. При этом в Москве считают формулу переговорного двухгосударственного урегулирования оптимальной.

Конкретные параметры темы, «включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами», подчеркивает МИД России. Особое внимание в Москве уделяют вопросу свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима.