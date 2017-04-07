Пентагон: до цели в Сирии не долетела одна ракета из 59

Пентагон сегодня опроверг заявление российского Минобороны о том, что цели в Сирии не достигли больше половины запущенных ракет. Как передает Associated Press, ссылаясь на официальный источник, из 59 ракет цели достигли 58, поразивших самолеты и укрепленные укрытия на сирийской авиабазе «Аш-Шайрат». Одна ракета оказалась неисправной, заявил он.

Российское Минобороны сегодня сообщило, что до заявленной цели ракетного удара долетели всего 23 из 59 запущенных ракет. По данным Минобороны, ракетной атакой уничтожены шесть самолетов МиГ-23, радиолокационная станция и другое имущество. Сирийская сторона сообщила о 10 погибших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал провести точечный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака 4 апреля по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате нее как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения. В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада, сирийские официальные власти отвергают обвинения.