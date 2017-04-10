В Нижнем Новгороде могут частично закрыть метро из-за угрозы обрушения

Нижегородский метрополитен могут частично перекрыть из-за угрозы обрушения в тоннеле между станциями «Чкаловская» и «Ленинская». Ветку метро планируется перекрывать каждый день на несколько часов или полностью на 50 дней, передает интернет-портал «Нижний Новгород».

По мнению экспертов, исследовавших состояние тоннеля, состояние «обделки следует классифицировать как недопустимое». Интернет-издание Life со ссылкой на источник в администрации Нижнего Новгорода сообщало о том, что власти города решают, каким образом лучше поступить: перекрыть ветку метрополитена полностью или перекрывать на несколько часов ежедневно.

Если перекрыть тоннель полностью, то на ремонт будет потрачено около 310 млн руб. При ежедневном перекрывании тоннеля стоимость ремонтных работ будет составлять около 520 млн руб.

«Есть участки, на которых требуется ремонт. Этот ремонт можно сделать быстро, и для этого надо останавливать движение поездов, на что мы никогда не пойдем. Есть вариант более длительного ремонта – в так называемые "ночные окна". Мы, естественно, будем ремонтировать тоннели без ущерба для пассажиров», - заявил гендиректор «Нижегородского метро» Олег Яушев. По его словам, регулярный ремонт необходим из-за использования при строительстве метрополитена несоответствующих материалов.