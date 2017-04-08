Две станции метро в Санкт-Петербурге закрыты для пассажиров

Утром в субботу две станции метро в Санкт-Петербурге были закрыты для пассажиров. Первой была закрыта станция «Елизаровская». «В 9.13 станция "Елизаровская" закрыта для входа и выхода пассажиров», — сказали в пресс-службе метрополитена. Причины не уточняются.

Позже «Фонтанка» сообщила, что с 10.00 мск из-за подозрительного предмета закрыта станция «Улица Дыбенко». Поезда проходят мимо платформы без остановки. Сотрудники полиции проверяют обнаруженный предмет.