Шувалов призвал студентов брать пример с Илона Маска

Первый вице-премьер Игорь Шувалов во время выступления на международной конференции «Ломоносов» привел в пример студентам основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска и инновационное подразделение компании Google.

«В этот год шестидесятилетия запуска искусственного спутника Земли я бы хотел вам сказать, ничего не бойтесь. Например, вы знаете, таких людей, как Илон Маск, вчера считали сумасшедшими, а тех, которые пришли в инновационное подразделения Google и начали собирать то, что в мире является самым современным, тоже считали не совсем нормальными людьми, но они теперь продают на миллиарды долларов, и мы этими благами можем пользоваться», – сказал Шувалов.

Первый вице-премьер добавил, что любое исследование молодых людей важно, «главное, чтобы мы имели практическую реализацию». «Я вам желаю, чтобы вы в течение своей жизни все свои открытия смогли потрогать руками и чтобы они помогали человечеству развиваться», - добавил он.