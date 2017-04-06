Повторный запуск Falcon 9 обошелся SpaceX вдвое дешевле новой ступени

Повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволил SpaceX значительно сэкономить денежные средства, сообщает Space News. В частности, на повторный запуск потребовалось вдвое меньше средств, чем на производство новой ступени. Затраты на ремонтно-восстановительные работы были «значительно меньше, чем половина стоимости новой первой ступени», даже с учетом их большего объема по сравнению с будущими запусками, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

SpaceX изначально проектировала первую ступень Falcon 9 как многоразовую для снижения стоимости запусков ракеты. В будущем компания рассчитывает тратить на подготовку первой ступени к повторному запуску 24 часа. 30 марта SpaceX впервые в истории запустила Falcon 9 с ранее использовавшейся первой ступенью ракеты.