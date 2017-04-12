Владимир Волков назначен исполняющим обязанности главы Мордовии

Президент России Владимир Путин временно назначил главой Республики Мордовии Владимира Волкова. Решение было принято по итогам двусторонней встречи.

«На основе объективного анализа того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем. Я буду предлагать вам исполнение обязанностей до выборов в сентябре», - заявил Путин.

Президент надеется, что Волков сможет провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить работу. По его словам, «многое сделано за это время, но еще работы предостаточно».

Со своей стороны глава региона заверил, что будет стараться делать все от него зависящее. Волков возглавляет республику с мая 2012 г. Его полномочия истекают в мае 2017 г.