Названа самая безопасная страна мира

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили рейтинг самых безопасных стран мира для туристов. Всего в рейтинге 136 стран.

Первое место заняла Финляндия. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз.

На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), замыкает тройку лидеров Исландия.

В топ-10 рейтинга также вошли Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Россия в этом рейтинге не смогла попасть в первую сотню и заняла 109-е место. Последней в списке безопасности стала Колумбия (136-е место).

Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу.