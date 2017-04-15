Британская разведка ищет сотрудников со знанием русского языка

На сайте GCHQ появились вакансии Центра правительственной связи Великобритании и службы контрразведки Ми-5 для людей со знанием русского языка. «Ваши знания русского языка могут открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Присоединившись к Ми-5 или ЦПС, вы получите возможность сыграть ключевую роль в защите Великобритании», — говорится на сайте.

В вакансии указывается, что Ми-5 и ЦПС ищут лингвистов, чьи знания «выходят далеко за пределы перевода и транскрипции». Сотрудники должны знать о культуре, истории, политике и идеологии России. Зарплата для тех, кто получит данную вакансию, составит 30 490 фунтов стерлингов (более 2,1 млн руб.).