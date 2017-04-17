Медведев упростил порядок посещения Дальнего Востока для туристов из некоторых стран

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому предприниматели и туристы из некоторых иностранных государств смогут посещать российский Дальний Восток по упрощенному режиму. «Я утвердил перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться льготным режимом. Предпринимателям и туристам не нужно будет проходить традиционную процедуру получения российских виз, достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете», – рассказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, эта мера поможет повысить инвестиционную и туристическую привлекательность Дальнего Востока. «Список включает 18 государств из различных регионов, по понятным причинам - на принципе взаимности», – добавил Медведев.