Границу Южной Осетии с Грузией закроют на два дня из-за инаугурации Бибилова

Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта на два дня в связи с инаугурацией избранного президента Анатолия Бибилова и проведением в Цхинвале ряда торжественных мероприятий.

«В связи с усилением мер безопасности в период проведения инаугурации избранного президента Южной Осетии с 20.00 20 апреля по 22 апреля временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в обычном режиме в 7.00 22 апреля», - сообщили «Интерфаксу» в комитете госбезопасности.

Инаугурация Бибилова состоится 21 апреля на республиканском стадионе в Цхинвале, ожидается прибытие большого количества гостей из России и других стран.

Бибилов победил на президентских выборах 9 апреля, набрав 54,8% голосов.