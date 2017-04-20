Путин призвал публиковать архивы в интернете для борьбы с историческими мифами

Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете, на ресурсах, рассчитанных на молодежь, должна публиковаться информация из исторических архивов.

«Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечивать их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам документов – это эффективные и действенные средства против разного рода домыслов и мифов», – сказал Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» в Большом Кремлевском дворце.

По мнению президента, для размещения данных из архивов нужно создавать «современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений». «Ориентироваться, конечно, при этом прежде всего на молодежь, предлагая и продвигая соответствующие продукты с помощью тех же соцсетей», – сказал глава государства.

Оргкомитет «Победа», который занимается подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных дням воинской славы, был создан президентом еще в 2000 г. «в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов».