Матвиенко раскритиковала Роскомнадзор за бездействие с «группами смерти»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на президиуме Совета законодателей отчитала руководителя Роскомнадзора Александра Жарова за бездействие в вопросе с так называемыми «группами смерти» для подростков в социальных сетях.

Матвиенко посетовала, что ведомство своевременно не подготовило необходимые поправки в законодательство и инициативу пришлось взять на себя Госдуме, Совету Федерации, президенту. «Где инициатива, где болезнь за дело»? – удивилась Матвиенко, посоветовав Жарову сменить «стиль работы».

Матвиенко призвала коллег дать оценку деятельности Роскомнадзора. В защиту ведомства высказались спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая. Яровая отметила, что Роскомнадзор решает вопросы блокировки, и Дума намерена сотрудничать в ведомством в этом вопросе.