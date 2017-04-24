Путин раскритиковал лозунги по борьбе с коррупцией

Лозунги о борьбе с коррупцией используются как инструмент политической борьбы, они применялись на Украине и во время арабской весны и привели к печальным результатам, заявил президент Владимир Путин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге во вторник.

«Мы должны активно с этим бороться, чтобы различные авантюристы не использовали в своих целях это. Мы должны показать, что мы в состоянии, государство в состоянии бороться с этим само», - заявил Путин. Путин убежден, что нужно различать тех, кто действительно хочет бороться с коррупцией и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в собственной политической борьбе и для саморекламы, цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что Совет законодателей должен усилить работу по сдерживанию неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив.

«Полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено», - сказал Путин. «Конечно, всем хочется выглядеть прилично. Всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Но она не посыплется. Этого чуда не произойдет. Решения должны быть выверенными, они должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества», - сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).