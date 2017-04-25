Верховный суд Турции отказал оппозиции в иске об отмене результатов референдума

Верховный суд Турции отказал основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) в удовлетворении запроса об отмене результатов конституционного референдума, который прошел в стране 16 апреля. Об этом сообщает во вторник турецкая газета Sabah.

В суде отметили, что в его юрисдикцию не входит рассмотрение решений Высшего избирательного совета Турции (ВИС).

На прошлой неделе основная оппозиция партия Турции направила запрос в ВИС. По мнению РНП, голосование проходило с нарушениями. В частности, часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но ВИС принял решение засчитать эти бюллетени.

По итогам референдума чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию. Реформа, представленная в 18 конституционных поправках, преобразует Турцию из парламентской республики в президентскую и существенно расширяет полномочия главы государства, которые истекают в 2019 г. Нынешний срок правления Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще два раза подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам без учета мнения политических партий. Партии же, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия.