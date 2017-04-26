На севере Москвы застрелили адвоката

На севере Москвы в подъезде жилого дома застрелили женщину-адвоката. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

«Неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в женщину в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе», - говорится в сообщении. В результате ранений женщина скончалась.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следствие изучает различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступления.

По данным источника «Интерфакса», убитой оказалась Наталья Вавилина, адвокат Московской адвокатской палаты. Основной версией убийства следствие считает профессиональную деятельность погибшей, заявил источник.