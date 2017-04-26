В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки

В Калиниграде задержали 12 человек, подозреваемых в экстремизме, сообщает пресс-служба ФСБ.

«Оперативниками в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов также установили лидера ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение преступления экстремистской направленности. Задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров международной террористической организации «Исламский джихад – джамаат моджахедов».

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания.