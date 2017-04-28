Суд признал законным отказ властей Москвы согласовать шествие «Открытой России»

Пресненский суд Москвы признал законным отказ столичных властей согласовать проведение шествия «Открытой России» в центре города 29 апреля. «Суд отказал в удовлетворении административного иска к департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы», - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

В суд обращалась координатор движения «Открытая Россия» Мария Баронова после того, как власти Москвы не согласовали шествие на 10 000 человек по маршруту от Славянской площади до администрации президента. Организаторам акции предложили перенести мероприятие на проспект Сахарова, но они отказались.