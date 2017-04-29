Вход в приемную президента в Москве огородили забором – «Эхо Москвы»

Вход в приемную президента России в Москве огородили забором и заблокировали коммунальной техникой, сообщает «Эхо Москвы». Двери приемной закрыты, на окнах металлические жалюзи, передает корреспондент радиостанции.

Согласно информации на сайте Кремля, приемная президента в Москве в субботу должна работать с 9.30 до 16.30.

Сегодня активисты движения «Открытая Россия» в рамках общероссийской акции «Надоел» намерены прийти в приемную, чтобы предать президенту требования граждан. Цель акции — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента.

Акция не согласована с московскими властями. Организаторы намерены провести шествие от Славянской площади до администрации президента, московская мэрия предложила им другой маршрут, но они отказались.