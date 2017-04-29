В Барнауле прошла малочисленная акция оппозиции

На акцию оппозиции в Барнауле (Алтайский край) вышли около трех десятков человек. Об этом сообщил организатор мероприятия, общественник Виктор Рау. Акция проходила в гайд-парке, поэтому не требовала согласования с властями. «В акции приняли участие порядка 30 человек. Все обошлось спокойно, без задержаний. Мы написали письма в администрацию президента, в ближайшие дни они будут переданы», — сказал Рау.

Сегодня в некоторых городах проходит всероссийская акция движения «Открытая Россия». Активисты намерены передать в администрацию президента требования граждан. В Москве участники шествия планируют пройти от Славянкой площади до приемной президента, мероприятие не согласовано.