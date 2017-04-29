В Кемерове задержаны 16 участников акции «Надоел»

В Кемерове полиция задержала 16 человек на акции движения «Открытая Россия», среди задержанных находится восьмилетний ребенок. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил Дмитрий Чуликов. По его словам, задержания начались после того, как он достал плакат с надписью «Надоел» и собравшиеся начали скандировать: «Надоел».

Организатор акции Дмитрий Улитин был задержан еще до начала мероприятия во дворе своего дома, сообщили в «Открытой России». По словам Улитина, сотрудники ГУВД по Кемеровской области приехали за ним в шахматный клуб и потребовали проехать в отдел полиции.

Сегодня в некоторых городах проходит всероссийская акция движения «Открытая Россия». Активисты намерены передать в администрацию президента требования граждан. В Москве участники шествия планируют пройти от Славянкой площади до приемной президента, мероприятие не согласовано.