На митинг оппозиции в Томске вышло около 200 человек

В Томске прошел согласованный митинг оппозиции. На Новособорной площади собралось около 200 человек, по оценкам организаторов. Перед началом акции полиция огородила часть площади и организовала контроль участников митинга с помощью металлодетекторов. Нарушений в ходе акции допущено не было.

Сегодня в некоторых городах проходит всероссийская акция движения «Открытая Россия». Активисты намерены передать в администрацию президента требования граждан. В Москве участники шествия планируют пройти от Славянкой площади до приемной президента, мероприятие не согласовано.