В Москве проходит акция «Надоел»

В Москве проходит несанкционированная акция «Надоел», организатором которой является движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Шествие не согласовано с властями. Около 14.00 мск участники акции двинулись от Славянской площади к приемной президента.

На акции присутствуют журналисты федеральных телеканалов. Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Сообщений о задержаниях не поступало. Полиция просит протестующих разойтись, всех желающих приглашают подать свои обращения в приемную президента по адресу ул. Ильинка, д. 23/16.

Михаил Ходорковский выразил удивление в связи с поведением полиции. «Что-то случилось в Москве. Полиция вежливо приглашает желающих подать обращение, проходить к зданию приемной президента. Разум возобладал?» — написал Ходорковский в Twitter.

Митинг также проходит в Санкт-Петербурге. Цель акции «Надоел» — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента. Участники акции передают президенту обращения, в которых просят его не идти на четвертый срок.