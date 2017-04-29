В Петербурге задержаны участники акции «Надоел»

У станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге, откуда должна была начаться прогулка к полпредству, за несколько часов до ее начала собрались машины полиции и автобусы с бойцами ОМОНа. Участники акции — они были без опознавательных знаков — попытались собраться в колонну, но их окружили сотрудники правоохранительных органов. По разным данным, в Петербурге задержано от 50 до 100 человек, акция не состоялась.

В Москве колонна людей около 14.00 двинулась от Славянской площади к приемной президента. Участников акции сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Сообщений о задержаниях не поступало.

Цель акции «Надоел» — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента. Участники акции передают президенту обращения, в которых просят его не идти на четвертый срок.