Песков прокомментировал «тайные разговоры» Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий, и не все они становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента», – объяснил Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Путин и Порошенко в апреле провели очередной «тайный» телефонный разговор.

Собеседник газеты в Киеве рассказал, что главы государств в начале апреля обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии. Источник «Коммерсанта» в Москве уточнил, что разговор проходил в «уважительном корректном ключе». Однако «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», добавил собеседник газеты.

Администрация президента Украины опровергла сообщения о том, что Петр Порошенко и Владимир Путин общались по телефону в апреле.