МВД насчитало 250 человек на акции «Надоел» в Москве

По данным главного управления МВД по Москве, в несанкционированной акции «Надоел» движения «Открытая Россия» приняло участие порядка 250 человек. «Нарушений общественного порядка не допущено», — отмечается на сайте ГУ МВД по Москве.

По оценкам «Ведомостей», в акции приняли участие от 300 до 500 человек, журналистов, освещавших акцию, было примерно столько же, сколько участников. Организаторы говорят о 1000 участников. В Москве на акции «Надоел» не было задержано ни одного человека.