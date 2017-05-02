В Сочи начались переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начались во вторник в Сочи. Путин принимает Меркель, которая приехала по его приглашению с рабочим визитом в Россию, в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Это первый за последние два года визит Меркель в Россию. Последний раз канцлер приезжала в Москву 10 мая 2015 г. в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Последняя личная встреча Путина и Меркель прошла 15 октября 2016 г. в Берлине в рамках саммита «нормандской четверки». Кроме того, в текущем году состоялось четыре телефонных разговора лидеров «нормандской четверки», последний - 17 апреля.

С российской стороны в переговорах в Сочи принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы администрации президента - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

С немецкой стороны - руководитель ведомства по делам печати и информации, пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник канцлера по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер, советник канцлера по вопросам европейкой политики Уве Корзепиус.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, реализацию минских договорённостей по Украине.

Путин и Меркель также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом «группы двадцати».