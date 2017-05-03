Володин предложил отложить на июль второе чтение законопроекта о пятиэтажках

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля второе чтение проекта закона о реновации жилищного фонда Москвы.

«По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно», - сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Москва поставит на голосование судьбу 4566 пятиэтажек в 85 районах старой Москвы и шести поселениях в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Изначально планировалось обсуждение сноса 8000 домов, но после опросов и встреч в управах решено исключить 3500 домов: в них большая часть людей против либо идет бурная дискуссия, говорит сотрудник мэрии.

Голосование по вопросу о сносе каждого конкретного дома пройдет с 15 мая по 15 июня. Выразить свое мнение можно будет в электронной системе «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах госуслуг «Мои документы».

Владимир Путин на совещании с членами правительства 26 апреля поручил доработать законопроект о сносе пятиэтажек так, чтобы он гарантировал права граждан и «ничего не навязывал силой». «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», – заявил президент (цитата по ТАСС). «Досконально проработать» проект необходимо «в диалоге с общественностью», подчеркнул президент.