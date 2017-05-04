Собянин: жильцы сносимых домов смогут получить деньги вместо новой квартиры

Жители расселяемых домов, возможно, получат возможность получить вместо новой квартиры денежную компенсацию, сказал радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин. Его цитирует ТАСС. «Мы сейчас разрабатываем систему, когда можно будет компенсировать в денежном эквиваленте [стоимость] равноценного жилья с учетом тех замечаний, которые нам выставляли депутаты, эксперты. Они говорят, что все-таки должна быть такая возможность. Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры и, если гражданин желает, компенсировали в денежном эквиваленте. Хотя там возникает много вопросов, в квартире могут быть прописаны несовершеннолетние дети, может быть несколько собственников», - сказал мэр. Такую возможность можно заложить в законопроекте, считает он.

Собянин снова от имени города пообещал помочь с переездом пенсионерам и ветеранам, как это делается и сейчас при расселении домов. «Мы точно не собираемся ни в какие другие округа перевозить людей. Переселять будем только в своем районе, в том числе это касается жителей Центрального административного округа. Максимально близко к своему дому», – цитирует мэра сайт «КП». Также Собянин допустил, что после переезда квартплата у москвичей не увеличится, а, «может быть, даже уменьшится». «Новые дома существенно более энергоэффективные, чем продуваемые через щели пятиэтажки», – добавил он.