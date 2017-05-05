Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии вступит в силу с 6 мая

Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики (САР) вступит в силу в субботу, 6 мая, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Меморандум вступает в силу завтра, то есть с 00:00 6 мая», - сообщил Фомин на брифинге в пятницу.

При этом он подчеркнул, что «выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии».

«Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике», - подчеркнул Фомин.

«Не всем это нравится, - отметил замминистра. - В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь».