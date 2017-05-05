Белоруссия не будет проводить погранконтроль на российских рейсах

Минск не будет осуществлять пограничный контроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией. «Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Белоруссией и Россией в белорусских аэропортах в отношении граждан Белоруссии, России и третьих стран», – сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета (ГПК) страны Олег Ляшук. Он пояснил, что Белоруссия получила уведомление о том, что с 15 мая Россия перенесет все белорусские рейсы в международные сектора российских аэропортов.

В феврале Белоруссия ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. При этом въехать в страну без визы можно только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска. Позднее власти страны допустили, что могут ввести более длительный, чем на пять дней, безвизовый режим для иностранных граждан.