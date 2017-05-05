Роспотребнадзор заявил о появлении нового смертельного заболевания

В Либерии зафиксирована вспышка нового неизвестного заболевания, которое приводит к летальному исходу. Симптомы болезни схожи с лихорадкой Эбола, сообщает Роспотребнадзор.

«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 г. среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерии, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом», - говорится в сообщении.

Симптомами заболевания являются лихорадка, рвота и диарея. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные. Заболевшие могли заразиться при употреблении инфицированных продуктов или воды.

К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.

Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи, отметили в ведомстве.