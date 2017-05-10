Президент утвердил Стратегию развития информационного общества до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 гг. Как передает ТАСС, такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия предполагает переход на использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, замену импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами, а также обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры России, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Правительство должно к 1 октября этого года утвердить перечень показателей реализации Стратегии, а также план ее реализации.

Проект стратегии Совет безопасности опубликовал на своем сайте в середине декабря 2016 г. Разработало документ управление президента по применению IT и развитию электронной демократии, это управление курирует помощник президента, бывший руководитель Минкомсвязи Игорь Щеголев. Одной из задач стратегии ее разработчики считают привлечение частных инвестиций в информационную и коммуникационную инфраструктуру России и создание «цифровой экономики». При этом значительная часть документа посвящена повышению регулируемости российской «цифровой экономики».

В Стратегии говорится, что необходимо обеспечить формирование национальной электронной библиотеки и иных государственных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов России. Также там есть пункт о создании условий «для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов».

Стратегия призывает «совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой информации», а также создать российское общесистемное и прикладное программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и пользовательские устройства для широкого использования гражданами, субъектами предпринимательства, государственными органами, в том числе на основа обработки больших объемов данных и применения облачных технологий.

Для эффективного управления сетями связи необходимо «создать централизованную систему мониторинга и управления сетью электросвязи России».