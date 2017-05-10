МТС первой из операторов опробует оборудование для исполнения закона Яровой

Производитель операторских систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» готовит пилотный проект по тестированию оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой. Тестирование начнется с одним из операторов мобильной связи, рассказал «Ведомостям» гендиректор этой компании Сергей Овчинников. Называть оператора он отказался, но рассказал, что при создании зоны компании будут использовать и модернизировать текущие решения СОРМ с минимальными затратами для их доработки.

Партнером «Норси-транса» по этому проекту станет МТС, рассказал один из партнеров производителя. Человек, близкий к одному из операторов, знает, что МТС готовит пилотную зону исполнения закона Яровой в одном из крупных российских городов. По его данным, оператор решил пойти от обратного: взять имеющееся сейчас оборудование и посмотреть, на что оно способно. Но проект находится на ранней стадии и, с большой вероятностью, оборудование еще не включено, слышал источник. Он напоминает, что МТС – одна из первых поддержала идею создания пилотного проекта для исполнения закона Яровой. Представитель МТС отказался это комментировать.

Овчинников рассказал также, что «Норси-транс» – активный участник рабочей группы Минкомсвязи России, которая готовит подзаконный акт с информацией о способах хранения информации, которую операторы должны будут хранить по закону Яровой. В подзаконном акте, о котором идет речь, будет указано, как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация. Он должен быть готов к 30 июня.

По словам Овчинникова, компания подготовила свой вариант технического решения и проекта документа. Сейчас эти бумаги находятся на рассмотрении регулятора и ФСБ.

Без пилота не взлетит В начале года операторы предлагали регуляторам вместе создать пилотные зоны для тестирования оборудования для хранения трафика. Но в марте ФСБ выступила против этой идеи. Сотрудники операторов утверждали, что все равно должны будут протестировать оборудование, прежде чем устанавливать его на свои сети.

Вариант документа, который сейчас обсуждается рабочей группой, предполагает расширение функций уже существующих систем СОРМ, рассказывает один из участников рабочей группы. Расширение возможно благодаря установке дополнительных накопителей, а их количество зависит от размера сети оператора и передаваемой по этой сети информации, поэтому оценить заранее примерные затраты на такую систему нельзя, утверждает он.

Собеседник «Ведомостей» говорит, что требования Минкомсвязи предусматривают точечное хранение – не всего содержимого сообщений и записей, а только их части. О концепции точечного хранения слышал также чиновник, близкий к правительству. По его словам, технически это можно реализовать несколькими способами, в том числе фильтрацией по интернет-адресу (URL). Но чиновник подчеркивает, что не знает, как именно это прописано в документе.

На прошлой неделе три человека, близких к операторам большой четверки, рассказывали «Ведомостям», что «Мегафон» и «Вымпелком» попросили потенциальных производителей оборудования для хранения трафика предоставить им технические характеристики этого оборудования, сведения об используемом им софте. Они также попросили дать на тестирование сами устройства. Обращались мобильные операторы и к «Норси-трансу», утверждают собеседники «Ведомостей», но ответа от производителей так и не получили.

Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» предупреждали, что из-за отсутствия подзаконных актов к закону Яровой и невозможности протестировать оборудование сроки вступления закона в силу, возможно, придется отложить.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.