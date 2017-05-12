Трамп: Россия не повлияла на результаты голосования в США

Президент США Дональд Трамп заинтересован в проведении «абсолютно правильного» расследования о возможном влиянии России на американские выборы. Об этом он заявил в интервью NBC. Трамп не исключил продления сроков расследования, которое проводит ФБР.

«Если Россия сделала что-то, я хочу знать», - сказал Трамп. При этом он отверг связь своего штаба с Москвой. «Сговора между мной, моей кампанией и русскими» не было, настаивает хозяин Белого дома. «Кроме того, русские не повлияли на голосование», - уверен он.

Трамп настаивает, что и бизнес-связей с Россией у него нет. «У меня нет инвестиций в России, вообще нет», - заявил он. Сделавший состояние на недвижимости, Трамп отметил, что он не владеет офисными зданиями в Москве, как многие думают, и никакой другой собственностью в России он не располагает.

Отвечая на вопрос ведущего о том, злится ли Трамп на отправленного им в отставку директора ФБР Джеймса Коми за расследование о роли России в американских выборах, он заявил, что просто хотел, чтобы во главе бюро находился кто-то, «кто компетентен». При этом он признался: «Я большой фанат ФБР, я люблю ФБР». Об отставке Коми Трамп, по его словам думал еще до появления доклада первого зама генпрокурора Рода Розенстайна с критикой в адрес теперь уже экс-директора ФБР.

Трамп уточнил, что сам он не является объектом расследования. Свой статус он отдельно уточнял у Коми. «Я сказал, если это возможно, дайте мне знать, нахожусь ли я под следствием. Он ответил, Вы не под следствием», - пересказал свой разговор с Коми Трамп.