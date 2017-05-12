Уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова поступило в Черемушкинский суд Москвы

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова поступило в Черемушкинский суд Москвы. Об этом сказал ТАСС адвокат «Роснано» Александр Аснис.

В свою очередь в суде ТАСС уточнили, что материалы дела зарегистрированы сегодня и переданы для изучения судье. Как ожидается, в ближайшее время будет назначена дата предварительных слушаний по делу.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров - арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.