Госдума приняла законопроект об ответственности за создание «групп смерти»

Депутаты Госдумы приняли законопроект о введении уголовной ответственности за создание в социальных сетях «групп смерти», склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Инициативу поддержали 408 депутатов, против никто не высказался.

Максимальное наказание, которое предусматривает принятый закон, составляет шесть лет лишения свободы.

Автором инициативы является Ирина Яровая. Поправки ужесточают ответственность за доведение до самоубийства, дополняя УК РФ новыми статьями. Яровая предложила считать преступлением вовлечение детей в «смертельно опасную деятельность».