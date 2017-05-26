Путин поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин по итогам контактов с главой МЧС Владимиром Пучковым и руководителями ряда регионов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Сибири. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Пучков по телефону доложил Путину о работе, которая ведется в горячих точках страны спасателями МЧС», — добавил Песков.

По его словам, «президент акцентировал главную задачу — оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с природными пожарами».

«Материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства», — отметил пресс-секретарь.