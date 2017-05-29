В Ставропольском крае из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют 40 000 человек

В Ставропольском крае в семи населенных пунктах проходит эвакуация 40 000 человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище, сообщается на сайте губернатора региона. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в 6 раз превышает среднегодовой.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что, совершив облет, власти пришли к выводу, что приток воды в Отказненское водохранилище не падает. По его словам, 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок, что приводит к риску его разгерметизации.

С 6 утра 29 мая идет эвакуация населения в селе Отказное, с 10 утра эвакуируются жители Зеленокумска. С 12 часов далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, уточнил губернатор.