Книга о современных чиновниках внесена в список экстремистских материалов Минюста

Книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» бывшего полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия признана экстремистской, узнало агентство «Москва». Как сообщила пресс-секретарь Хорошевского суда Москвы Ольга Лицарева, суд принял это решение еще 29 марта по требованию прокурора Москвы. Сейчас это решение вступило в силу. Минюст 26 мая внес книгу в федеральный список экстремистских материалов.

Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц, но не нашла побуждения к совершению действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку, отмечает агентство.

Гулий был задержан 28 января в аэропорту «Домодедово», его сняли с самолета перед вылетом в Кишинев. Как говорил его адвокат Дагир Хасавов, против Гулия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), а поводом стала публикация его книги о современных чиновниках тиражом 500 экземпляров. В ней он решил поделиться мыслями о событиях, свидетелем которых был, занимая различные должности на госслужбе, говорил адвокат.

Из аннотаций к мемуарам в интернет-магазинах следовало, что автор критиковал современное чиновничество, хотя и признавал существование отдельных достойных чиновников. По словам Хасавова, уголовное дело было заведено после проверки книги на экстремизм по обращению двух членов Совета Федерации, одним из которых был Франц Клинцевич, и поводом стал раздел в книге «Евреи во власти». Клинцевич в суд, прокуратуру и другие органы с обвинениями Гулия в экстремизме не обращался, говорил в январе помощник сенатора и называл утверждения адвоката безосновательными.

Гулий в 1989 г. был избран народным депутатом СССР, вошел в Верховный совет СССР. Полпредом на Сахалине он был в 1991–1993 гг. Затем он перешел на работу в администрацию президента и был начальником отдела, замначальника управления Кремля по координации деятельности полпредов президента в регионах. В 2000–2001 гг. был заместителем полпреда президента в ДФО.

В 2003–2005 гг. Гулий был помощником члена Совета Федерации Александра Казакова, бывшего председателя Госкомимущества и первого замруководителя администрации президента. Потом – помощником депутата Госдумы Василия Тетерина, экс-полпреда президента в Краснодарском крае.

Сейчас уголовное дело против бывшего чиновника находится в прокуратуре, его вернул туда Басманный суд для устранения нарушений.