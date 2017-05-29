Два человека погибли из-за поваленных ветром деревьев в Москве

Как минимум два человека погибли из-за поваленных ветром деревьев в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По его словам, на ВВЦ около павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет, она скончалась от полученных травм. На юго-западе столицы, в районе площади Джавахарлала Неру, еще один человек погиб из-за упавшего на него дерева, добавил собеседник агентства.

Также он сообщил, что на Новомарьинской улице на юго-западе Москвы дерево упало на мужчину и придавило его. По предварительной информации, мужчина выжил, но не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели, сказал источник.