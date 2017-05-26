В Москве в ближайшие часы начнется гроза с сильными порывами ветра

В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза, дождь и сильный ветер, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

По данным ведомства, гроза может продлиться в Москве до 23 часов вечера. Произойдет усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с.

«Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом)»,- отметили в МЧС.