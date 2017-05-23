В Москве к воскресенью похолодает до нуля

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха может опуститься до нуля градусов в столице. Температура воздуха начнет снижаться плавно с пятницы. Возможны кратковременные дожди с усилением к концу рабочей недели. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«В воскресенье ночью ожидается 0 – плюс 5 градусов, днем – 8-13 градусов, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный 5-10 м в секунду», – говорится в сообщении.

В ближайшие рабочие дни ожидается теплая погода: в среду воздух в Москве прогреется до 21-23 градусов, ночью ожидается 8-10 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. В четверг днем синоптики прогнозируют 19-21 градусов, ночью – 12-14, облачно и небольшой дождь.

«В пятницу дневная температура опустится до 17-19 градусов, ночная – до 10-12. Будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь, который усилится днем. В субботу ветер сменится с юго-западного на северный, днем - 9-14 градусов, ночью – 4-9, при этом облачно с прояснениями, временами дождь», – сообщили в Гидрометцентре.