Фурсенко: Путин исключил возможность назначения президента РАН

Президент России Владимир Путин на встрече с академиками РАН заявил, что президент академии наук может быть избран только академическим сообществом. Об этом президент сообщил на встрече с академиками РАН, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко. При этом правительство и президент России смогут высказывать свои предложения по выборам главы академии, добавил он.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, – это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», – сообщил Фурсенко.

Он добавил, что порядок избрания президента РАН и форма учета позиции правительства и президента страны в этом вопросе еще подлежит обсуждению. По словам Фурсенко, сегодняшняя встреча президента с академиками – как раз такой обмен мнениями. «Я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему», – отметил он, добавив, что какие-либо кандидатуры на сегодняшней встрече не обсуждались.

Помощник президента добавил, что также на сегодняшних консультациях обсуждались вопросы дальнейшего развития РАН, повышения ее эффективности, а также интеграция вузовской и академической науки.