Суд обязал Навального удалить фильм-расследование о Медведеве

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter. Суд обязал удалить фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон», в котором рассказывается о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Удалить и все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться», - написала Ярмыш.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в рамках сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.