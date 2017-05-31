МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре для 22 областей

Шквалистый ветер с порывами до 24 м/с ожидается на территории 22 областей и республик Центрального и Приволжского регионов России в ночь на 1 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского регионов», - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в следующих субъектах: Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край.

С 31 мая по 1 июня в указанных областях ожидаются дожди, местами с грозами, возможен град, а порывы ветра скоростью до 24 м/с.