Путин: Россия не угрожает Швеции, но если она вступит в НАТО, то Москва отреагирует

Президент Владимир Путин заявил, что если Швеция вступит в НАТО, то это негативно отразится на двусторонних отношениях с Россией. Москва должна будет принять дополнительные меры безопасности. Российский лидер заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем считать, что и вот с этой стороны - со стороны Швеции - к нам инфраструктура военного блока приближается, и мы должны будем думать, как нам реагировать на дополнительную угрозу», - пояснил Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. «Мы будем воспринимать как дополнительную угрозу для России и будем думать, как нам купировать эти угрозы», - добавил он.

По словам Путина, это не значит, что у Москвы начнется истерика или мы «будем ядерные ракеты на Швецию нацеливать». «Но что-то должны будем предпринимать, потому что мы рассматриваем это как дополнительную угрозу для России», - повторил он.

«Мне кажется, только больной человек может себе представить, что Россия вдруг захочет напасть на Швецию», - признался Путин. При этом, по его мнению, «с точки зрения повышения обороноспособности Швеции это (вступление в НАТО) ничего не дает, просто ноль».