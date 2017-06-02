РАН предложила три поправки в закон для проведения выборов президента «без лишних трудностей»

Российская академия наук (РАН) предлагает Госдуме внести три поправки в закон о науке, чтобы выборы нового президента академии осенью прошли по новым правилам. Как передает «Интерфакс», это заявил и. о. президента РАН Валерий Козлов. Первое изменение касается возможности избирать президента РАН простым большинством голосов, а не 2/3 голосов, как сейчас. Во-вторых, предлагается ввести процедуру согласования кандидатов на пост президента РАН в правительстве. В-третьих, предлагается зафиксировать, что избранного общим собранием президента РАН должно утверждать не правительство, а президент России. По словам академика, эти поправки нужны, чтобы выборы президента «прошли без лишних трудностей и проблем».

По словам Козлова, он обсудил эти предложения с председателем профильного комитета Госдумы Вячеславом Никоновым. «Мы в РАН очень рассчитываем, что Госдума отнесется с пониманием и поддержит предложения, высказанные РАН», - сказал Козлов журналистам в Думе в пятницу по итогам встречи с Никоновым. Он напомнил, что 30 мая эти предложения обсуждались с президентом Владимиром Путиным. Как говорил после встречи Путина с академиками помощник президента Андрей Фурсенко, глава государства исключил возможность назначения президента РАН, по его словам, руководителя должно выбирать академическое сообщество.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте, но 20 марта общее собрание РАН проголосовало за их перенос на осень 2017 г., после того как свои кандидатуры сняли все претенденты на этот пост: возглавлявший РАН с 2013 г. Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.