РАН планирует согласовать с Кремлем кандидатуру нового президента

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов считает необходимым согласовать кандидатуру президента РАН. «Мы должны консенсуса добиться. Думаю, что кандидатуру мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти, и с администрацией президента, с правительством, которое в соответствии с законом утверждает избранного президента», – пояснил он.

По словам Козлова, Минобрнауки и Федеральному агентству научных организаций также небезразлична кандидатура нового президента РАН.

Президиум РАН назначил выборы президента академии на 26 сентября
Бывший президент РАН Фортов станет советником академии
Медведев освободил Фортова от должности руководителя РАН
Фото