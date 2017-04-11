РАН планирует согласовать с Кремлем кандидатуру нового президента

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов считает необходимым согласовать кандидатуру президента РАН. «Мы должны консенсуса добиться. Думаю, что кандидатуру мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти, и с администрацией президента, с правительством, которое в соответствии с законом утверждает избранного президента», – пояснил он.

По словам Козлова, Минобрнауки и Федеральному агентству научных организаций также небезразлична кандидатура нового президента РАН.