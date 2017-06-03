Арендодатель сменил замки в офисе московского штаба Навального

Координатор предвыборной кампании Алексея Навального в Москве Николай Ляскин сообщил, что арендодатель сменил замки в офисе московского штаба политика. Также была сорвана табличка «Штаб Алексея Навального», добавил Ляскин в Twitter.

«Друзья, вот и случилось. Штаб в Москве слишком активно начал работу — 100 человек подают заявку на кубы. Сотни волонтеров пришли за первую неделю. И вот на собственника надавили, и ночью нам в двери вырезали замки и заменили их. Но мы продолжаем работать по адресу Садовническая набережная, 69. Наклейки и листовки будут», — написал Ляскин в Facebook.

Позже координатор сообщил, что сотрудники штаба вошли в офис. «Отличные новости. Полиция сказала, что все документы у нас в порядке. Штаб наш», — написал Ляскин в Twitter.